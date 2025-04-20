Eskişehir'de düğünde sigara içirilen bebeğin annesi gözaltında

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde bir düğünde çekilen görüntüler kamuoyunda büyük infial yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 3 yaşındaki bir çocuğun annesinin kucağında sigara içtiği anların yer alması üzerine harekete geçen yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte kamuoyundan yoğun tepkiler geldi. Kullanıcılar, küçük bir çocuğun bu şekilde tehlikeye atılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, görüntülerde çocuğun annesi olduğu tespit edilen S.B. hakkında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından işlem başlatıldı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli anne S.B.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edilen S.B.’nin adli süreci devam ediyor.