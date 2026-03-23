HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir’de gece yangın paniği! 1’i bebek 3 yaralı

Eskişehir’de bir apartman dairesinde gece saatlerinde çıkan yangında yaralanan 1’i bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Söğüt Ağacı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı apartmanın en üst katındaki bir dairede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın kısa sürede tüm evi sardı.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan dairedeki K.A. (23) isimli kadın, M.A. (26) isimli erkek ve Y.A.Ç. (3) isimli çocuk ekiplerce tahliye edildi Vücutlarında yanıklar oluşan aile sakinleri, ilk müdahale sonrası ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, yangının prizden çıktığını iddia etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.