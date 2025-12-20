HABER

Eskişehir'de hamamda yere düşen vatandaş hastanelik oldu

Eskişehir'de hamamda düşmesi sonucunda omzu çıkan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamam esnafı, olayı haberleştirmek isteyen gazetecilere sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Saatçiler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; hamama giren erkek şahıs, içeride yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Omzu çıktığı belirlenen adam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, hamam esnafı ve sağlık çalışanları olayla ilgili haber çalışması yapmak isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalıştı. Bir hamam çalışanı, gazetecilere hakaretler edip tekme savurduKaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

