Eskişehir’de hatalı U dönüşü kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Malkoç Bey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli şahsın idaresindeki hafif ticari araç, caddede hatalı bir U dönüşü yaptı. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan H.F. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şahsın motosikleti ise, çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır