Eskişehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçları ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Eskişehir şehir merkezinden temin edilen uyuşturucunun Sarıcakaya ilçesine götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Sarıcakaya ilçesinde 6 şüpheliye ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 465 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

