HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’den temin ettikleri uyuşturucuyu Sarıcakaya ilçesine götüreceği öğrenilen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçları ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Eskişehir şehir merkezinden temin edilen uyuşturucunun Sarıcakaya ilçesine götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Sarıcakaya ilçesinde 6 şüpheliye ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 465 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçükçekmece’de çatı yangınıKüçükçekmece’de çatı yangını
27 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı27 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.