Eskişehir’de kayıtsız seyyar satıcılara yönelik denetimler gerçekleşti

Eskişehir’de kayıtsız bir şekilde seyyar yemek ve yiyecek satışı yapanlara yönelik polis ve zabıta ekiplerinin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.

Eskişehir’de kayıtsız seyyar satıcılara yönelik denetimler gerçekleşti

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanvekili ve Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bahar Bilen, zorlu ekonomik şartlar altında ayakta kalma mücadelesi veren esnafın emeğini hiçe sayarak, vergisiz kazanç elde eden, hijyen kurallarına uymayan ve halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik denetimler artarak devam ettiğini belirtti. Bilen, son dönemde esnaf ve vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine; Gündoğdu, Yenidoğan, Erenköy, Emek, 71 Evler, Çankaya, Çamlıca, Uluönder, Yeşiltepe, Esentepe, Sütlüce ve Sümer mahallelerinde zabıta ve polis iş birliğinde kapsamlı bir denetim operasyonu gerçekleştiğini belirterek, "Yapılan denetimlerde; kaldırımları işgal ederek, araçların içinde veya açık tezgahlarda uygunsuz şartlarda gıda satışı yapan, hiçbir hijyen standardı taşımayan ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturan seyyar satıcıların tezgâhlarına ve ürünlerine el konulmuş, ilgili şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden kişilere ise cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Kent düzenini bozan, yayaların geçişini engelleyen, gece geç saatlere kadar çevreyi rahatsız eden ve kayıt dışı yollarla haksız kazanç sağlayan bu tür faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Vatandaşımızın sağlığını ve esnafımızın emeğini korumak adına gösterdiğimiz bu çabanın arkasında durmaya devam edeceğiz. Özverili çalışmalarıyla sürece katkı sunan belediyelerimizin ve emniyet birimlerimizin tüm ekiplerine gönülden teşekkür ediyorum. Eskişehirli hemşerilerimize, ’Bir kaç kuruşun hesabını yaparken sağlığınızdan olmayınız, sağlığınızı yitirdiğinizde, onu geri kazanmak için yıllar sonra servetinizi harcamak zorunda kalabilirsiniz, ancak iş işten geçmiş olabilir’ çağrısı yapıyoruz. Lütfen, her türlü denetime tabi olan, yasal şartları taşıyan ve hijyen standartlarına uygun hizmet veren işletmelerimizi tercih ediniz" ifadelerini kullandı.

