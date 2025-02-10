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  4. Eskişehir'de korkunç olay! Kendisinden haber alınmayan adamı fareler yedi

Eskişehir'de korkunç olay! Kendisinden haber alınmayan adamı fareler yedi

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
10.02.2025 17:00
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Eskişehir'de yaşlı bir adamdan haber alınmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Ekiplerin adamın yaşadığı eve gitmesi üzerine korkunç manzara ortaya çıktı. Hayatını bir hafta önce kaybettiği belirlenen adamın cansız bedeninin bir kısmını farelerin yediği belirlendi.

Eskişehir'de korkunç olay! Kendisinden haber alınmayan adamı fareler yedi

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak'taki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

FARELER YEMİŞ!

Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir fare
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