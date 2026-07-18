Eskişehir’de otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı

Kaza, Eskişehir çevre yolunun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H.K. isimli gencin idaresindeki motosiklet, otomobile henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybedip yere düşen motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır