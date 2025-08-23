HABER

Eskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyor

Eskişehir’de bir çini seramik atölyesinde çalışan genç sanatçı Kübra Mızık, el emeğiyle hazırladığı çini ürünlerde geleneksel teknikleri modern dokunuşlarla harmanlıyor. Sulu boya tarzı özel boyalarla çalışan Mızık, hem işlevsel hem de estetik açıdan dikkat çeken tasarımlarıyla sanatını günlük yaşama taşıyor.

Eskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyor

Eskişehir'de Çini Seramik Atölyesin'de çalışan Kübra Mızık sulu boya tarzı özel boyalarla çalışarak ürünlerine hem kendi tarzını hem de geleneksel çini tekniklerini yansıtıyor. Sanatını modern dokunuşlarla buluşturan genç sanatçı Mızık, el emeği ve sabrın ürünü olan seramiklerini günlük hayata estetik bir değer katarak sunuyor.

Bu işe stajyer olarak başladığını ve zamanla çok sevdiğini belirten Mızık, "Boyalarla çalışırken sadece hazır renkleri değil kendi karışımlarımızı da kullanarak çeşitli eşyalar ortaya çıkarıp müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi.

Eskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyor 1

"HER ÜRÜNÜN ŞEKİL ALMASI 2 SAATİ BULABİLİYOR"

Çini yapımının sabır ve emek gerektiren bir süreç olduğunu belirten Mızık "Her ürünün şekil alması 2 saati bulabiliyor İlk aşamada ürünler çamurdan şekil alıyor ve bisküvi adı verilen ilk pişirme sürecinden geçiriyoruz ardından zımpara yapılarak yüzey hazırlığından sonra çini çizimi ve boyaması yapılıp son aşama olarak sır işlemi uygulanıyor ardından ürün fırına verilerek tamamlanmış hale geliyor" ifadelerini kullandı.

"HEM İŞLEVSELLİĞİ HEM DE ESTETİK GÖRÜNÜMÜYLE MÜŞTERİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Ürün çeşitliliğinden bahseden Mızık, "Fincan, bardak, vazo, hediye amaçlı dekoratif eşyalar ve mutfak için kaşık altlığı gibi pek çok farklı ürün tasarlarken özellikle günlük kullanımda yer bulan parçalar, hem işlevselliği hem de estetik görünümüyle müşterilerin ilgisini çekiyor. Tüm ürünlerin, el emeği ve sanatsal değer taşıdığından dolayı fiyatlar da yapılan işin detayına ve emeğe göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de sanatla şekillenen Çini ürünleri göz kamaştırıyor 2

Kübra Mızık son olarak "Her fırından çıkan ürün sadece bir obje değil içinde sanat, zaman ve emek barındıran bir hikaye oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çini Eskişehir
