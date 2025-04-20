Eskişehir’de şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince Erenköy Mahallesi çevresinde şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında Kırbaşı Caddesi üzerinde durdurulan otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda; 41,5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan Ali E. ve oğlu Mustafa E. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca Ali E.’nin aranma kaydının olduğu belirlendi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır