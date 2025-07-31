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Eskişehir'de trafik kazası, 2 yaralı

Eskişehir'de kamyonetle, işçi servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası, 2 yaralı

Kaza, Eskişehir- Bursa kara yolundaki 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa istikametine ilerleyen Y.E.G. idaresindeki kamyonet, boş olan T.G. idaresindeki servis otobüsünün yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisi ile servis otobüsünün camları kırılırken, kontrolden çıkan kamyonet takla atarak refüje çıktı. Ters dönen kamyonet ağaçları kırarken, araçta yolcu olarak bulunan H.D. ve sürücü Y.E.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen kamyonet sürücüsünün yakınları, araç içindeki özel eşyaları topladı. Kaza ile ilgili incelme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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