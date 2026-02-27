Eskişehir'de trafik kazası! Yaralılar var

Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda seyir halinde olan O.Ç. (40) idaresindeki otomobil, Şehit İhsan Sak Sokağı'ndan çıkan M.Y. (56) idaresindeki otomobile çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışmanın şiddetiyle ara sokaktan çıkan otomobil yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden O.Ç. ve kızı B.Ç. (16) ile diğer sürücü M.Y. ve eşi D.Y. (49) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

