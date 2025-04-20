Eskişehir'de yağmur ve dolu yağışı bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı rapora göre, Eskişehir’de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 3 ila 5 derece düşmesi, en yüksek sıcaklığın ise Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde 25 derece olarak hissedilmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır