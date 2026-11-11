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Eskişehir'deki kazadan korkunç görüntüler! Park halindeki TIR'a arkadan çarptı

Eskişehir'de kontrolden çıkarak park halindeki bir TIR'a arkadan çarpan sürücü Hakan Çalık hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaydedilen korkunç görüntüler kazanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Eskişehir'deki kazadan korkunç görüntüler! Park halindeki TIR'a arkadan çarptı

Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Hakan Çalık idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki M.R.K.’ye (35) ait seramik yüklü TIR’a arkadan çarptı.

Eskişehir deki kazadan korkunç görüntüler! Park halindeki TIR a arkadan çarptı 1

DORSENİN ALTINA GİRDİ

TIR’ın dorsesinin altında giren otomobilde sürücü Çalık, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir deki kazadan korkunç görüntüler! Park halindeki TIR a arkadan çarptı 2

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde otomobil sürücüsü Hakan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dorse altında sıkışan otomobil, itfaiye ekipleri ve vinç yardımıyla çıkarıldı.

Eskişehir deki kazadan korkunç görüntüler! Park halindeki TIR a arkadan çarptı 3

Çalık’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Eskişehir deki kazadan korkunç görüntüler! Park halindeki TIR a arkadan çarptı 4

Kaza sırasında park ettiği TIR’ın içerisinde uyuduğu belirlenen sürücü M.R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kaza
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