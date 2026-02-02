HABER

Eskişehir Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 2 Şubat 2026 tarihinde hava durumu orta şiddetli yağmurla geçecek. Sıcaklıklar 3.6°C ile 9.9°C arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 0.8°C olacak. Rüzgar hızı 28.7 km/saat tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde, hava kapalı ve bulutlu olacak. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek, üşümemek için kat kat giyinmek ve uygun ayakkabılar tercih etmek önemli.

Taner Şahin

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu orta şiddetli yağmurlu olarak öngörülüyor. Sıcaklıklar, en düşük 3.6°C ve en yüksek 9.9°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0.8°C civarında olacak. Nem oranı %82. Rüzgar hızı 28.7 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:02’de, gün batımı ise 18:17’de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 3 Şubat 2026 Salı günü kapalı ve bulutlu bir gün olacak. 4 Şubat 2026 Çarşamba günü ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar, en düşük -1.7°C ve en yüksek 5.8°C arasında değişecek.

Bu hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek de önemli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler kullanabilirsiniz. Soğuk havalarda ise üşümemek için kat kat giyinebilirsiniz.

Eskişehir'de hava durumu, bugün ve gelecekte yağmurlu ve serin geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmanız bu günlerde oldukça önemlidir.

