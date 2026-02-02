HABER

Kayıp şizofreni hastası kadın, her yerde aranıyor

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 12 gündür kayıp olan şizofreni hastası kadını arama çalışmaları iz takip ve kadavra köpeğiyle devam ediyor.

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi’ndeki evinden 21 Ocak’ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için başlatılan arama çalışması 12 gündür sürüyor. AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 303 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 11 dron kullanılıyor. Bölgede arazinin karla kaplı ve yağış olması nedeniyle arama tarama faaliyeti güçlükle yürütülüyor. 12 günlük arama çalışmalarında birçok yer defalarca bakıldı, kayıp kadının izine rastlanmadı.
Çınar’ın kırsal Kubacık Mahallesi’nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak’ta saat 05.12’de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

