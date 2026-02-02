Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Denizli’de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) üzerinden görüntüleri incelemeye aldı. Gümüşçay Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobile ayağıyla müdahale ettiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmada, sürücünün D.A. olduğu belirlendi. İncelemenin ardından D.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ve "Trafik güvenliği ile ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden toplam 2 bin 482 lira idari para cezası kesildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır