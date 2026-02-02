HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Denizli’de, seyir halindeki otomobile ayağıyla müdahale ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 482 lira para cezası uygulandı.

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Denizli’de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) üzerinden görüntüleri incelemeye aldı. Gümüşçay Mahallesi’nde bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobile ayağıyla müdahale ettiğinin tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmada, sürücünün D.A. olduğu belirlendi. İncelemenin ardından D.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ve "Trafik güvenliği ile ilgili yükümlülüklere uymamak" maddelerinden toplam 2 bin 482 lira idari para cezası kesildi.

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyorEvden kaçan papağan 2,5 yıldır doğada yaşıyor
Ara tatil sonrası Germencik’te okul önlerinde zabıta mesaisiAra tatil sonrası Germencik’te okul önlerinde zabıta mesaisi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.