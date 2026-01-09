HABER

Eskişehir Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk, karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık sıfırın altında kalacak. Rüzgar kuzeybatıdan eserek saatte 18 kilometre hıza ulaşacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ılımlılaşması bekleniyor. Ancak, 11 Ocak Pazar günü sağanak yağışlarla karşılaşılabilir. Güvenliğiniz açısından uygun giysi ve ayakkabı seçimine dikkat edin.

Ufuk Dağ

9 Ocak 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık sıfırın altında kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %87 civarında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemlidir. Su geçirmez giysiler üşümeyi önleyecektir. Yolda yürürken kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Uygun ayakkabılar giymek de önem taşır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu geçecek. 11 Ocak Pazar günü sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. O gün sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu süreçte, özellikle 11 Ocak Pazar günü beklenen yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak trafik durumunu kontrol etmek güvenliğiniz açısından önemlidir.

Eskişehir'de 9 Ocak Cuma günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekliyor. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. Ancak yağışlı günlere karşı dikkatli olmanızda fayda var.

