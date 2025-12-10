HABER

Eskişehir Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 10 Aralık 2025 itibarıyla hava durumu soğuk ve bulutlu, sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişiyor. Nem oranı yüksek olması, rüzgar hızının ise 10 km/s civarında seyretmesi nedeniyle dışarı çıkarken kalın giysiler giymek ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmek oldukça faydalı. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları etkili olacak, bu nedenle hava durumuna uygun önlemler almak sağlık açısından önem taşımaktadır.

Doğukan Akbayır

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba. Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 10 km/s civarında seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir.

11 Aralık Perşembe günü hava durumu benzer olacak. Sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecek. Hava kapalı kalacak. 12 Aralık Cuma günü sıcaklık 1 ile 8 derece arasında olacak. Hava az bulutlu geçecek. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklık yine 1 ile 8 derece arasında olacak. Hava az bulutlu kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam hava daha soğuk olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar giymek ve şemsiye bulundurmak gerekir. Düşük sıcaklıklar buzlanma ve don olaylarına yol açabilir. Araç kullanmadan önce lastiklerinizi kontrol edin. Yol koşullarını göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu. Dışarı çıkarken uygun giyinmek gerekir. Hava koşullarına göre önlemleri almak sağlığınız için önemlidir.

