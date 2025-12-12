HABER

Eskişehir Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 12 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ile 8 derece arasında değişeceği öngörülmektedir. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise 8 dereceye kadar yükselebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer soğuk hava koşulları yaşanacak. Bu kapsamda, dışarı çıkarken sıcak giyinmenin önemi vurgulanmaktadır.

Taner Şahin

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü Eskişehir'de soğuk ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 1 ile 8 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklığın 1 derece civarında olması öngörülüyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar yükselebilir.

Bu soğuk hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı unutulmamalıdır. Gün boyunca sıcaklıkların 1 ile 8 derece arasında kalması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer olacak. 13 Aralık Cumartesi günü sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü ise 1 ile 8 derece arasında sıcaklık beklenmektedir. 15 Aralık Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 1 ile 6 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabahları dışarı çıkarken dikkat edilmelidir. Sıcak giyinmek, sağlığı korumak için gereklidir. Gün içinde sıcaklıkların artması rahatlama sağlayacaktır. Ancak yine de sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunmalıdır.

