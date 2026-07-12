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Eskişehir Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 12 Temmuz 2026 tarihinde hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30-32 derece arasında değişecekken, gece sıcaklıkları 11-14 dereceye düşecek. 13 Temmuz'da hava sıcaklığı 29-30, 14 Temmuz'da ise 27-28 derece tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunan bu günlerde, güneşten korunma önlemleri almak ve bol su tüketmek önem taşıyor. Güneş gözlüğü ve hafif kıyafetler, sağlıklı bir yaz geçirmenize yardımcı olacaktır.

Eskişehir Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

12 Temmuz 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında, gece ise 11 - 14 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonraki etkinlikler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında bekleniyor. 14 Temmuz Salı günü ise 27 - 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Bu sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği unutulmamalı. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önem taşıyor. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih etmek gerekiyor.

14 Temmuz Salı günü, hava sıcaklığının biraz daha düşük olacağı bekleniyor. Bu gün, açık hava etkinlikleri için daha rahat bir ortam sağlayabilir. Ancak, güneş ışınlarının etkili olabileceği akılda tutulmalı.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneşten korunma önlemleri almalı. Yeterli su tüketimi ile bu günler daha sağlıklı ve keyifli geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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