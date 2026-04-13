Eskişehir Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 13 Nisan 2026 Pazartesi günü hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 14 ile 16 derece arasında seyrediyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 ile 6 dereceye inebilir. Hafif rüzgarın etkili olacağı bu gün, açık hava etkinlikleri için elverişli bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışı bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler, kat kat giyinmeyi unutmamalıdır. Rüzgarın etkisi göz önünde bulundurulmalı.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Nisan 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava genel olarak güneşli. Parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 16 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 ile 6 derece arasında düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hafif ve bazen orta kuvvette esecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağı görülüyor. 14 Nisan Salı günü, sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. 15 Nisan Çarşamba günü, sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. 16 Nisan Perşembe günü ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Bu artış, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem sunuyor.

Hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak serin hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Gün içinde güneşli hava koşulları hakim olsa da, bu durum unutulmamalı. Kat kat giyinmek, olası rahatsızlıkları önleyebilir. Gerektiğinde üzerinizi değiştirebileceğiniz bir kat giysi bulundurmak da önemlidir.

Rüzgar hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Ayrıca, daha az rüzgar hissedilen alanlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır.

Eskişehir'deki hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak, konfor sağlamanıza yardımcı olacaktır.

