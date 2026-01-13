Eskişehir Hava Durumu! 13 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında. Hafif kar yağışı da bekleniyor. Gece sıcaklıkları -5 ile -1 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 9 ile 11 kilometre arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise -6 ile -1 derece arasında tahmin ediliyor. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 5 ile 6 derece olacak. Gece sıcaklıkları -2 ile -3 derece olarak bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında. Gece sıcaklıkları -2 ile -1 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam yola çıkacakların dikkatli olması gerekiyor. Araçların kış lastikleri ile donatılması önemli bir konudur. Sürüş hızı hava koşullarına uygun olmalıdır. Kalın ve kat kat giyinmek de soğuk havaya karşı faydalı olur. Ayrıca, elleri ve ayakları sıcak tutmak da önem taşır. Evlerde pencere ve kapıların iyi kapatılması gerekiyor. Isı yalıtımının kontrol edilmesi de dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Eskişehir'de 13 Ocak 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olarak devam edecek. Gerekli önlemleri almak, hem yolda hem evde sağlık ve güvenliği korumak açısından önemlidir.