HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 13 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 13 Ocak 2026 tarihli hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı beklenirken, gece sıcaklıkları -5 ile -1 derece olacak. Rüzgarla birlikte benzer hava koşulları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Soğuk hava, yola çıkacakları ve evde kalanları çeşitli önlemler almaya yönlendiriyor. Kış lastikleri ve ısı yalıtımı, güvenli ve sıcak kalmanın anahtarı.

Eskişehir Hava Durumu! 13 Ocak Salı Eskişehir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında. Hafif kar yağışı da bekleniyor. Gece sıcaklıkları -5 ile -1 derece arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 9 ile 11 kilometre arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise -6 ile -1 derece arasında tahmin ediliyor. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 5 ile 6 derece olacak. Gece sıcaklıkları -2 ile -3 derece olarak bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında. Gece sıcaklıkları -2 ile -1 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam yola çıkacakların dikkatli olması gerekiyor. Araçların kış lastikleri ile donatılması önemli bir konudur. Sürüş hızı hava koşullarına uygun olmalıdır. Kalın ve kat kat giyinmek de soğuk havaya karşı faydalı olur. Ayrıca, elleri ve ayakları sıcak tutmak da önem taşır. Evlerde pencere ve kapıların iyi kapatılması gerekiyor. Isı yalıtımının kontrol edilmesi de dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Eskişehir'de 13 Ocak 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olarak devam edecek. Gerekli önlemleri almak, hem yolda hem evde sağlık ve güvenliği korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"
Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.