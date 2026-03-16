Eskişehir Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mart 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava durumu genel olarak güneşli. Parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Gündüz hava sıcaklığı 11 - 12 derece civarında. Gece sıcaklık ise 0 - 1 derece arasında olacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 6 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı gündüz %51. Akşam nem oranı %80 civarında seyredecek.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız yararlı olabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Mart Salı hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 - 15 derece. Gece sıcaklığı ise 4 - 5 derece civarında kalacak. 18 Mart Çarşamba hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 14 - 15 derece olacak. Gece sıcaklığı 7 - 8 derece arasında seyredecek. 19 Mart Perşembe hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 - 10 derece, gece ise 3 - 4 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 9 - 15 derece arasında. Gece sıcaklıkları 3 - 8 derece arasında değişecek. Gündüz hava genellikle güneşli veya kısmen güneşli olacak. Akşamları ise hava bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarının değişken olacağını unutmamalıyız. Kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler seçmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Buna göre hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.