Eskişehir Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık, güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %86 civarında bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak.

18 Aralık Perşembe günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 8 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise -6 dereceye düşecek. Rüzgar yine doğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %56 civarında olacak.

19 Aralık Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında. Gece sıcaklığının -4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 civarında olacağı düşünülüyor.

20 Aralık Cumartesi günü de hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 8 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 0 derece civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gündüzleri hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak geceleri sıcaklıklar düşecek. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücüler dikkatli olmalıdır. Yayalar da kaygan zeminlere karşı tedbirli olmalıdır.