Eskişehir Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi. Eskişehir'de hava genel olarak güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

21 Nisan Salı günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 16 ile 17 derecede olacak. Gece sıcaklığı ise 7 ile 8 derece civarında seyredecek. 22 Nisan Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 13 derece olacak. Gece sıcaklıkları 3 ile 4 derece arasında seyredecek. 23 Nisan Perşembe günü hava bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 11 derecede olacak. Gece sıcaklığı 4 ile 5 derece civarında olacak.

Bu dönemde ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz hafif bir ceket veya kazak bulundurmak iyi bir fikirdir. Akşam ve gece saatlerinde serinlikten korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olur. Bu, ıslanmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmenizde yarar vardır.