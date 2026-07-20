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Eskişehir Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de hava durumu, 20 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli olacak. Bugün, gündüzde 32-33 dereceye ulaşan sıcaklıklar, gece ise 15-16 derece civarında seyredecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın 33-34 dereceye çıkması bekleniyor. Bu nedenle su tüketimi artırılmalı ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

Eskişehir Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, Eskişehir'de hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz hava sıcaklığı 32-33 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 15-16 derece arasında bekleniyor. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esiyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklığın 33-34 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Bu sıcak günlerde bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da önem taşıyor. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları kullanmak sağlığınız için önemlidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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