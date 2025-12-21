Eskişehir Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Aralık 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava soğuk olacak. Bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 7 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sıfırın altında kalacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar doğu yönünden hafif esiyor. Gün doğumu 08:12'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:34'te olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Aralık Pazartesi günü hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar sıfırın altında kalacak. 23 Aralık Salı günü hafif karla karışık yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Sıcaklıklar -4 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -7 ile -4 derece arasında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -4 ile -1 derece arasında bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır. Evde ısınma sistemleri düzenli olarak bakım yapılmalı. Su borularının donma riskine karşı önlemler alınmalıdır.