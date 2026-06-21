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Eskişehir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 21-24 Haziran tarihlerinde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 23-30 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 14-17 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek ve zaman zaman hızı 43 kilometreye ulaşabilecek. 22 Haziran'da hafif yağış bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, gözlük ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Susuz kalmamak için bol su içilmeli.

Eskişehir Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Eskişehir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25-27 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 15-17 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 6-9 kilometre olacak. Nem oranı sabah %79, gündüz %55, akşam %83 ve gece %98 civarında kalacak. Bu veriler Eskişehir hava durumu hakkında bilgi vermektedir.

22 Haziran Pazartesi günü hava sıcak ve bulutlu bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklığı 23-25 derece aralığında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-16 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 12-15 kilometre olacak. Zaman zaman rüzgarın hızı 37-43 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranı sabah %74, gündüz %49, akşam %61 ve gece %75 civarında gerçekleşecek. Bu tarihte hafif yağış bekleniyor.

23 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27-29 derece arasında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-16 derece civarında kalacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre olacak. Zaman zaman rüzgar 43 kilometreye kadar hızlanabilir. Nem oranı sabah %67, gündüz %65, akşam %60 ve gece %60 civarında olacak. Bu tarihte güneşli hava koşulları bekleniyor.

24 Haziran Çarşamba günü hava kısmen güneşli olarak geçecek. Gündüz sıcaklığı 28-30 derece aralığında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15-17 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 15 kilometre olacak ve zaman zaman 43 kilometreye kadar ulaşabilir. Nem oranı sabah %65, gündüz %60, akşam %60 ve gece %60 civarında olacak. Bu tarihte de hava koşullarının güneşli olması bekleniyor.

Bu dönemde, 22 Haziran Pazartesi günü hafif yağışlı hava olacağı için şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde ise sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli. Ancak 22 Haziran Pazartesi günü hafif yağış bekleniyor. Hava koşullarına uygun önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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