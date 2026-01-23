HABER

Eskişehir Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Hafif yağmurlar nedeniyle nem oranı %84 ile %92 arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derece altına düşebilir. Bu durum, buzlanma ve don olaylarına yol açabilir. Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak, ancak serin sabah ve akşam saatleri için hazırlıklı olmak önemlidir.

Devrim Karadağ

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 5 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağmurlar, gün boyunca nemli bir hava yaratacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 derece civarına düşecek. Karla karışık yağmur etkili olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 10-12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %84 ile %92 arasında değişecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları 0 derecenin altına düşebilir. Bu durum, buzlanma ve don olaylarına yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü, hava sıcaklığının 7 derece civarında olması bekleniyor. Kısmen güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. 25 Ocak 2026 Pazar günü, sıcaklıklar 10 derece civarına yükselebilir. Bulutlu ve güneşli arası bir hava hakim olacak. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarındaki artışa rağmen, serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat giyinmek gerekmektedir. Yağışlı ve karla karışık yağmurlu günlerde, yolda kayma riski vardır. Dikkatli olunmalı ve araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Hava koşullarına göre plan yaparken, güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Sağlığınızı ve güvenliğinizi korumak açısından gerekli önlemleri almak şarttır.

