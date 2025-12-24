HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Eskişehir Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 24 Aralık 2025 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 7 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde bu değer 5 dereceye düşecek. Gece, sıcaklıklar 3 dereceye ulaşacak. Rüzgarın doğudan hafif esmesi bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü parçalı bulutlu hava koşulları ve sıcaklıkların 4 ile 8 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Soğuk hava koşullarında gerekli önlemleri almak önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında gerçekleşecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Saate 5 ile 9 kilometre arasında bir hızda esecek. Gün boyunca nem oranı %75 ile %91 arasında değişecek.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında değişecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında gerçekleşecek. Zaman zaman karla karışık hafif yağışlar görülebilir.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. 27 Aralık Cumartesi günü beklenen karla karışık yağışlar nedeniyle önlem almak önemli. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Gerekli önlemleri almak sürüş zorluklarını en aza indirecektir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Evde kalorifer veya soba gibi ısınma yöntemlerini kullanmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...
İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladıİsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.