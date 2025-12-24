Eskişehir Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

24 Aralık 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında gerçekleşecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Saate 5 ile 9 kilometre arasında bir hızda esecek. Gün boyunca nem oranı %75 ile %91 arasında değişecek.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında değişecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 3 derece arasında gerçekleşecek. Zaman zaman karla karışık hafif yağışlar görülebilir.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. 27 Aralık Cumartesi günü beklenen karla karışık yağışlar nedeniyle önlem almak önemli. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Gerekli önlemleri almak sürüş zorluklarını en aza indirecektir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Evde kalorifer veya soba gibi ısınma yöntemlerini kullanmak faydalı olacaktır.