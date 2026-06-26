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Eskişehir Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklıklar 29 dereceyi bulacak, gece ise 14 dereceye düşecek. Bu havanın açık kalması, yaz mevsiminin tadını çıkarmak için ideal bir fırsat sunuyor. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde sıcaklıklar benzer şekilde devam edecek, genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Açık hava etkinlikleri için hafif giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılması öneriliyor.

Eskişehir Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık yaklaşık 29 derece olacak. Hava genellikle güneşli. Gece ise sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Bu sıcaklıklar, Eskişehir'in karasal iklim özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü, 27 Haziran 2026, gündüz sıcaklıklar yaklaşık 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 14 derece dolaylarında olacak. Pazar günü, 28 Haziran 2026, gündüz sıcaklıkları 29 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklık 15 derece bekleniyor. Bu süre içinde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Gündüz hafif giysiler tercih edin. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almayı unutmayın. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Böylece, Eskişehir'de geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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