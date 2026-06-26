Eskişehir Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Haziran 2026 Cuma günü, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık yaklaşık 29 derece olacak. Hava genellikle güneşli. Gece ise sıcaklık 14 derece civarına düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Bu sıcaklıklar, Eskişehir'in karasal iklim özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü, 27 Haziran 2026, gündüz sıcaklıklar yaklaşık 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 14 derece dolaylarında olacak. Pazar günü, 28 Haziran 2026, gündüz sıcaklıkları 29 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklık 15 derece bekleniyor. Bu süre içinde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Gündüz hafif giysiler tercih edin. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almayı unutmayın. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Böylece, Eskişehir'de geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.