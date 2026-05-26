Eskişehir Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

26 Mayıs 2026 Salı günü Eskişehir'de hava genellikle güneşli. Sıcaklık 21 derece civarında olacak. Gündüz sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Gece ise 9 - 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sunacak.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'deki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Mayıs Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklık 23 - 24 derece civarında seyredecek. 28 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. O gün sıcaklık 23 - 24 derece arasında olacak. 29 Mayıs Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 21 - 22 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak faydalı olur. 28 Mayıs Perşembe günü beklenen yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda yarar var.

Genel olarak Eskişehir'de hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Günlük planlarınızı yaparken bu tahminleri dikkate almak, daha konforlu bir deneyim sağlar.