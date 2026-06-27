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Eskişehir Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. Güneşli bir gün geçiren şehirde sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 8 kilometre olarak ölçülüyor. Gelecek günlerde ise hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 28 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında olacakken, 30 Haziran Salı günü 18 ile 33 dereceye yükselecek. Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri için hazırlık yapmak önemli.

Eskişehir Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 8 kilometre. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu sıcak olacak. 28 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıklarının 16 ile 29 derece arasında değişmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 17 ile 30 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü, sıcaklıklar 18 ile 33 dereceye yükselecek. Bu sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın.

Hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine denk getirmeyi düşünebilirsiniz. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde vakit geçirmek zor olacaktır. Koruyucu kıyafetler giymek de sağlığınız için faydalı. Böylece yazın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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