Eskişehir Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 14 ile 28 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 8 kilometre. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün var.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu sıcak olacak. 28 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıklarının 16 ile 29 derece arasında değişmesi bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 17 ile 30 derece arasında olacak. 30 Haziran Salı günü, sıcaklıklar 18 ile 33 dereceye yükselecek. Bu sıcak günlerde bol su içmeyi unutmayın.

Hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam saatlerine denk getirmeyi düşünebilirsiniz. Gün ortasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde vakit geçirmek zor olacaktır. Koruyucu kıyafetler giymek de sağlığınız için faydalı. Böylece yazın tadını çıkarabilirsiniz.