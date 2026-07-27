Eskişehir Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Eskişehir'de hava sıcaklıkları gündüz 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık. Güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 2 ile 3 kilometre civarında olacak.

28 Temmuz Salı günü, gündüz sıcaklıkları 31 dereceye yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 15 ile 16 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava yine açık kalacak. Güneşli bir gün öngörülmekte. Rüzgar saatte 8 ile 9 kilometre civarında esecek.

29 Temmuz Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 29 derece civarında olacağı düşünülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 ile 15 derece arasında olacak. Hava açık olacak ve güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte 8 ile 9 kilometre olacağı öngörülmekte.

30 Temmuz Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 29 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hava yine açık kalacak ve güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgar saatte 4 ile 5 kilometre civarında esecek.

Sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçirecekler bol su içmelidir. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunmaları ve yeterli su tüketmeleri gerekiyor. Bu günleri rahatça geçirebilecekleri öngörülmektedir.