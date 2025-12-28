HABER

Eskişehir Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 28 Aralık 2025 Pazar günü soğuk ve karla karışık yağışlı hava koşulları hakim olacak. Sıcaklık -6 ile 3 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde -6 dereceye kadar inen sıcaklık, öğle saatlerinde 3 dereceye yükselebilir. Akşam sıcaklığı -2 derece, gece ise -4 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu sürecek. Yolcuların ve etkinlik planlayanların dikkatli olmaları önemlidir.

Taner Şahin

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı. Gün boyunca hava sıcaklıkları -6 ile 3 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık -6 derece civarında olacak. Zaman zaman karla karışık yağışlar görülecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar yükselebilir. Hafif kar sağanakları bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 derece civarına düşecek. Hafif kar yağışı devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık -4 dereceye kadar inecek. Açık hava koşulları hakim olacak. Nem oranı %86 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:15, gün batımı saati 17:38 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. 29 Aralık Pazartesi günü, sıcaklıklar -7 ile -2 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağışlar bekleniyor. 30 Aralık Salı günü, hava sıcaklıkları -2 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar sağanakları görülmesi muhtemel. 31 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklıklar -9 ile 1 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı devam edecektir.

Soğuk ve karla karışık yağışlı hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların dikkatli olmaları önemlidir. Yolculuk yaparken araçların kar lastiği ile donatılması gerekmektedir. Sürüş hızının hava koşullarına uygun şekilde ayarlanması da önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, uygun kış kıyafetleri giymelidir. Hypotermi riskine karşı önlem almak önem taşımaktadır. Evde kalanların ısınma sistemlerini kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Olası elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları da önemlidir.

