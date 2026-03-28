Eskişehir Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 28 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 5 derece olacak. Hava parçalı bulutlu görünecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Öğleden sonra hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu hava sürecek.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif yağışlar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Hafif yağışlar yol koşullarını etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uymanız önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 29 Mart Pazar günü hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 30 Mart Pazartesi günü sıcaklık 7 dereceye düşecek. Bir-iki kısa süreli sağanaklar görülebilir. 31 Mart Salı günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 14 derece civarına yükselecek. Hava açık olacak.

Hava koşullarının değişken olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Plan yaparken güncel hava durumunu kontrol etmelisiniz. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler almalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi eşyaları yanınızda bulundurmak faydalıdır. Olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.