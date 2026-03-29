Eskişehir Hava Durumu! 29 Mart Pazar Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü, Eskişehir'de hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 4 derece olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca hafif yağmurlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 30 Mart Pazartesi günü, kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının yine 8 derece civarında olması öngörülüyor. 31 Mart Salı günü ise sıcaklık artacak. Gündüz sıcaklıklarının 13 dereceye çıkması bekleniyor.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşacaktır. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hız limitlerine uymanız önemlidir. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek ve olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmak gerekir.