Eskişehir Hava Durumu! 30 Aralık Salı Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Aralık 2025 Salı. Eskişehir'de hava durumu ılıman. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4-5 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 12 derece. Nem oranı %66.71. Rüzgar hızı 11.2 km/saat. Gün doğumu saati 07:09. Gün batımı saati 18:16 olarak belirlendi.

Eskişehir'de hava durumu açık ve ılıman. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 31 Aralık Çarşamba günü sıcaklık gündüz 0 dereceye düşecek. Hafif karla karışık yağmur bekleniyor. Gece sıcaklıklar -3 ile -4 derece arasında seyredecek. 1 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklık -5 derece civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gece sıcaklık -12 dereceye kadar inebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın giysilerle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerindeki hava koşullarına hazırlıklı olmak gerek. Uygun ayakkabı ve giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızının artabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak önemlidir.

Sonuç olarak, Eskişehir'de hava durumu ılıman ve açık kalacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Uygun hazırlıklar yapmakta fayda var.