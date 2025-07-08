Eskişehir'in CHP'li eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

ESPAV Yönetim Kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer yöneticilerin ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan yargılanmalarına devam ediliyor.

VAKFA KAYYUM ATANMASINA YÖNELİK DAVA AÇILDI

Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfa kayyum atanmasına yönelik dava açıldı.

Ankara'da görülen dava sonucunda vakıftan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 6 üye el çektirildi.

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARINA DA KAYYUM ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Özel Çağdaş Okullarının da bünyesinde bulunduğu vakfa ise Serpil Karaer'in kayyum olarak atandığı öğrenildi.

(İHA)

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