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Eskişehir'in CHP'li eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), yönetim kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 6 kişi görevlerinden el çektirilerek kayyum atandı.

Eskişehir'in CHP'li eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

ESPAV Yönetim Kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer yöneticilerin ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan yargılanmalarına devam ediliyor.

Eskişehir in CHP li eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen in vakfına kayyum atandı 1

VAKFA KAYYUM ATANMASINA YÖNELİK DAVA AÇILDI

Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfa kayyum atanmasına yönelik dava açıldı.

Eskişehir in CHP li eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen in vakfına kayyum atandı 2

Ankara'da görülen dava sonucunda vakıftan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 6 üye el çektirildi.

Eskişehir in CHP li eski belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen in vakfına kayyum atandı 3

ÖZEL ÇAĞDAŞ OKULLARINA DA KAYYUM ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Özel Çağdaş Okullarının da bünyesinde bulunduğu vakfa ise Serpil Karaer'in kayyum olarak atandığı öğrenildi.

(İHA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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