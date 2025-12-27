HABER

Eskişehir’in İnönü ilçesinde kışın ilk kar yağışı heyecanı

İnönü ilçesinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı yerleşim yerini kısa sürede beyaza bürürken, karın tadını çıkaran vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.Meteorolojinin uyarılarının ardından Eskişehir’in İnönü ilçesine kış mevsiminin ilk kar yağışı başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Eskişehir’in İnönü ilçesine kış mevsiminin ilk kar yağışı başladı. Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar bu anı sevinçle karşılarken, sokaklarda renkli görüntüler oluştu. İnönü Belediyesi ekipleri kar yağışını yakından takip ederken, muhtemel olumsuzluklara müdahale için hazır olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde kışın ilk kar yağışı heyecanı 4

