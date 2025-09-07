HABER

Eskişehir'de ambulans görevlilerini tehdit ettikleri öne sürülen baba oğul tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol verdikleri ambulansı takip ettikten sonra 3 sağlık çalışanını tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Erenköy Mahallesi'nde seyreden Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansın sürücüsü, önünde seyreden otomobilin sürücüsünden yol istedi.

Otomobildeki Y.F.K. ile babası T.K. ambulansın geçişine izin verdi. Daha sonra araçlarıyla ambulansın peşine takılan baba oğul, Yenikent Mahallesi'ndeki başhekimliğe kadar geldi.

Şüpheliler, ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanını tehdit etti. Sağlık personeli, kendilerini ambulansa kilitleyip yardım istedi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

