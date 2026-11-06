Eskişehir’de eşiyle tartışan sanık, intihar girişiminde bulundu

Sanık, eşini öldürdükten sonra hastaneye götürülürken 'Balıktan zehirlendik' demiştir. Duruşmaya, sanık, mağdurun kardeşi Servet Özdemir ve avukatlar katıldı.

Sanık, eşiyle yaşadığı tartışmayı anlattı. 'Dışarıda aradım ama açmadı. O esnada Sevim'in öldüğünü anladım' dedi. Eşinin kendisini hakir gördüğünü ve bu yüzden sinirlendiğini beyan etti. Önceki intihar teşebbüslerinden de bahsetti.

Servet Özdemir ise sanığın cinayeti mal varlığı için tasarlayıp işlediğini iddia etti. Kardeşi Sevim’in mallarını satmak istediğini, bunu kabul etmeyince cinayeti işlediğini savundu.

Sanık avukatı ise intihar girişiminin haksız tahrik altında olduğunu öne sürdü. Bu nedenle beraat talep etti.

Tanıklar, sanığın daha önce tartışmalar yaşadığını ancak ciddiyetinin olmadığını belirtti. Duruşmada komşular, gürültü duyduklarını, ancak olaya şahit olmadıklarını ifade ettiler.

Sanık, 'Bir diyeceğim yok, ölüm cezası gerekiyorsa verin' dedi. Sanığın tutukluğuna devam edilmesine karar verildi. Duruşma Aralık ayına ertelendi.

Maktulün kardeşi, olayı araştırdıklarında Sevim’in cenazesinin 3 gün evde bekletildiğini söyledi. Komşuların, durumu polise bildirdiği belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır