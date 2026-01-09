HABER

Eskişehir’de fırtına ve sıcaklık düşüşü bekleniyor

Eskişehir’de beklenen fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapılırken, sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.Meteoroloji 3.

Eskişehir’de beklenen fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapılırken, sıcaklığın eksi 6 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar parçalı, daha sonra ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması, gündüz en yüksek sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise yarın öğle saatlerine kadar batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırarak bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre fırtına, zaman zaman saatte 70 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji fırtınaya karşı uyardı

Bölge genelinde beklenen fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
Öte yandan Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığının eksi 6 derece ile Mihalıççık ve eksi 5 derece ile Günyüzü ilçelerinde olması bekleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

