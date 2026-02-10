HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Esnaf parasını topladı o saçını taradı: 10 bin TL için teşekkür bile etmedi

Kadın turist yolda yürürken çantasından dökülen paraları sokaktaki esnaf topladı. Yaklaşık 10 bin lira ile yere düşen tarağı esnaftan alan kadın, saçını tarayarak yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri çalışanı Murat Can, “Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son da tarağını bizden aldı. Aldıktan sonra saçını tarayıp gitti" dedi.

Esnaf parasını topladı o saçını taradı: 10 bin TL için teşekkür bile etmedi

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokakta yürüyen ve turist olduğu öğrenilen kadının çantasından paralar yere düştü.

Esnaf parasını topladı o saçını taradı: 10 bin TL için teşekkür bile etmedi 1

Rüzgarın da etkisiyle etrafa saçılan paraları gören esnaf toplamaya başladı. Uyarı üzerine geri dönen kadın, esnafın yardımıyla yaklaşık 10 bin lirasını teslim aldı.

Esnaf parasını topladı o saçını taradı: 10 bin TL için teşekkür bile etmedi 2

Son olarak esnaftan yere düşen tarağını da alan kadın, saçını tarayarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esnaf parasını topladı o saçını taradı: 10 bin TL için teşekkür bile etmedi 3

'TARAĞINI DA BİZDEN ALDI'

Olayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Murat Can, “Akşam saat 23.00 sıralarında biz mekanda çalışıyorduk, kapıda duruyorduk. O sırada yabancı uyruklu bir kadın yoldan geçerken çantasından paralar etrafa saçıldı. Biz de esnaf olarak paraları toplayıp kendisine verdik. Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son tarağını da bizden aldı. Sonra saçını tarayıp gitti" dedi.

Esnaf parasını topladı o saçını taradı: 10 bin TL için teşekkür bile etmedi 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bombalı saldırı kamerada! İnternetten izleyip evde yapmışlarBombalı saldırı kamerada! İnternetten izleyip evde yapmışlar
Kırıkkale’de bin adet sentetik ecza ele geçirildiKırıkkale’de bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
turist para tarak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

İğrenç mesajlar ve videolar yağdırdı! Tacizci huzurevinden çıktı

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

Sigara içenler için bir dönem sona erecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.