Etiyopya'nın başkenti neresi? Etiyopya'nın başkenti hakkında bilgiler

Etiyopya, Afrika ülkelerinden biri olarak Liberya ile benzer şekilde Avrupalı sömürge ülkelerini yenerek bağımsızlığını ve egemenliğini koruyabilen iki Afrika ülkesinden biri olarak öne çıkar. Etiyopya BM'ye üye olan ilk Afrika ülkesi olarak da bilinir. Sudan, Güney Sudan, Eritre, Cibuti, Somali ve Kenya Etiyopya'nın sınır komşularıdır. Ayrıca, Afrika kıtasının ikinci en kalabalık ülkesidir.

Etiyopya’nın başkenti neresi?

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa şehridir. Addis Ababa şehri, Amharikçe’de “Yeni Çiçek” anlamına gelir. Şehir, deniz seviyesinden yüksekliği açısından dünyanın en yüksek başkentleri arasında alır. Ayrıca Afrika Birliği’nin de başkenti konumundadır. Ülkenin eski adı Habeşistan olarak geçer.

Ülkede pek çok alanda merkez konumunda yer alan Addis Ababa şehrinde pek çok farklı dil ve dine mensup insan yaşar. Addis Ababa şehri Doğu bölgesi, Merkez bölgesi ve Batı bölgesi olarak 3 bölgeden oluşur. Şehrinde doğusunda devlet ve eğitim binaları, merkezinde belediye binası ve Saint George Katedrali ile beraber ulusal ve ticari bankaların genel merkezleri bulunur. Batı bölgesinde ise ithalat ve ihracatın merkezi sayılabilecek oranda iş yerleri bulunur.

Çeşitli kültür yapısı ile Afrika’yı keşfetmek isteyenler için öne çıkan turistik şehirlerden biri olan Addis Ababa oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Şehirde yer alan müzeler, dini yapılar, yerel eşyaların satıldığı pazarlar ve doğal parklar mutlaka ziyaret edilmelidir.

Addis Ababa'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden Etiyopya'nın başkentine gitmek isteyenler için aktarmasız uçuşlar düzenlenmektedir. Uçuşlar şehirdeki Addis Ababa Bole Uluslararası Havaalanı'na yapılır ve uçuş süresi yaklaşık 5 buçuk saattir. Birçok havacılık şirketinin de aktarmalı seferleri bulunur.

Addis Ababa'da gezilecek yerler

St. George's Katedrali

1896 yılında inşa edilmiş olan Ortodoks St. George Katedrali, kentteki önemli dini yapılardan biridir. Başkentin inşa edilmesinden kısa bir süre sonra bitirilen katedralin bahçesi önemli zamanlarda dua eden insanlarla dolup taşar. Mimari açıdan da oldukça dikkat çekici olan bu yapı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

Kızıl Terör Şehirleri Anıt Müzesi

Derg Rejimi esnasında kırmızı terör kurbanları anısına yapılan bir anıt olan müze, şehirdeki en önemli yerlerdendir. Müze içerisinde birçok işkence aleti, orijinal iskelet, kafatası, kıyafet ve tabut fotoğrafları sergilenmektedir.

Menelik II Mozolesi

Menelik II Mozolesi adıyla bilinen ihtişamlı yapı aslında İmparator II. Menelik’in kraliyet sarayıdır. Etiyopya’nın imparatorluk dönemine ait birçok eserin sergilendiği bu saray ülkenin tarihini keşfetmek isteyenler tarafından görülesi bir mekandır.

Ulusal Müze

Şehir içerisindeki Ulusal Müze ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında yer alır. Müzede farklı kabilelerin etnografik malzemeleri bulunmaktadır. Bununla beraber antropologların senelerdir gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda elde edilen ilk insan türlerine ait önemli bulgular sergilenmektedir.

Addis Ababa'da şehir içi ulaşım

Şehir içerisindeki ulaşım gelişmiş sayılmaz. Şehirde otobüsler, minibüsler ve taksiler hizmet sağlarlar. Şehri gezmek için en ideal yöntem yürümektir. Şehirde hizmet veren otobüsler ucuz olsa da yavaş ve düzensiz aralıklarla çalışırlar. Bununla beraber mavi-beyaz minibüsler de hizmet verir ve otobüslere göre daha fazla tercih edilirler. Daha ucuz ve kolay bir ulaşım seçeneğidir.

Etiyopya'da ne yenir?

Etiyopya mutfak kültüründe et tüketiminin yeri oldukça fazladır. Ayrıca baharat ve acı kullanımı da büyük öneme sahiptir. Şehrin yerel lezzetlerini denemek için nitelikli mekanlar olduğu gibi Hint ve Asya mutfağına ait restoranlar da bulunur. Yerel lezzetleri arasında bulunan İnjera denenmesi gereken farklı tatlardandır. İnjera bir çeşit ekmektir fakat üstüne konulan et yemekleri ve soslar ile beraber denenmesi gereken bir yerel lezzet haline gelir.

Addis Ababa'da alışveriş

Merkato bölgesi, Addis Ababa şehrinde gezilecek yerler arasında yer alan ve şehrin işlek alışveriş alanlarından biridir. Bu açık hava marketi aranan pek çok şeyin kolayca bulunabileceği bir yerdir. Hediyelik eşya arayanlar için ahşap oymaları, deri işleri, halı ve maskeler öne çıkar. Ayrıca birçok yerel baharat satan yer de mevcuttur. Bununla beraber gümüş ve altın mücevherlerin satıldığı mekanlar da sıklıkla tercih edilir.

Ülke kültürü için pazarlık yapmak oldukça önemlidir. Ülkede yapılan bütün alışverişlerde pazarlık yapılabileceğinden herhangi bir ürünü söylenilenden daha düşük fiyatla almak mümkündür.