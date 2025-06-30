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Etrafı yaban hayvanlarıyla çevrili olacak! Trump yönetimi, düzensiz göçmenler için "Timsah Alcatraz" adıyla yeni bir tutukevi açıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Florida'nın doğal vahşi yaşam alanı Everglades'te, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni bir tutukevi açacağını duyurdu. Tutukevinin tehlikeli yaban hayatıyla çevrili izole bir bölgede kurulacağını belirtildi.

Etrafı yaban hayvanlarıyla çevrili olacak! Trump yönetimi, düzensiz göçmenler için "Timsah Alcatraz" adıyla yeni bir tutukevi açıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Trump yönetiminin, Florida’nın vahşi doğasıyla bilinen Everglades bölgesinde düzensiz göçmenlerin tutulacağı tesis açacağını belirten Leavitt, "Tesis, Everglades’in kalbinde yer alıyor ve gayriresmi olarak 'Timsah Alcatraz' olarak anılacak." dedi.

Etrafı yaban hayvanlarıyla çevrili olacak! Trump yönetimi, düzensiz göçmenler için "Timsah Alcatraz" adıyla yeni bir tutukevi açıyor 1

İZOLE BİR BÖLGEDE KURULACAK

Leavitt, suç geçmişi olan düzensiz göçmenlerin barındırılıp sınır dışı edileceği, 5 bin yatak kapasiteli tesisin tehlikeli yaban hayatıyla çevrili izole bir bölgede kurulacağını belirtti.

Etrafı yaban hayvanlarıyla çevrili olacak! Trump yönetimi, düzensiz göçmenler için "Timsah Alcatraz" adıyla yeni bir tutukevi açıyor 2

Tesisin yalnızca tek yönlü uçuşlarla ulaşılabilir olacağını söyleyen Leavitt, bunun "ABD tarihindeki en büyük toplu sınır dışı etme kampanyası" olacağını ifade etti.

ABD medyasında, yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak tutukevinin, kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilmesi eleştirilere yol açtı.

Etrafı yaban hayvanlarıyla çevrili olacak! Trump yönetimi, düzensiz göçmenler için "Timsah Alcatraz" adıyla yeni bir tutukevi açıyor 3
Başkan Trump ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in açılışına katılacağı tesisin, Cumhuriyetçiler tarafından gayriresmi olarak "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları da arazinin yüzde 96'sının, Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlattı. Grubun yöneticisi Eve Samples, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bu plan sadece zalimce değil, aynı zamanda vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olan Everglades ekosistemini de tehdit ediyor." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray
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