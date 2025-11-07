ETÜ’de, Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Erzurum’da geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi çalışanı Nermin Tirit için "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde Cuma namazı sonrasında Nermin Tirit için, tüm kadınlar için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Gelin paşa camii önünde toplanan katılımcılar daha sonra ellerindeki pankartlarla Rektörlük binası önüne kadar sessiz yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler, akademisyenler çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

"Bu olay, yalnızca bir kurum çalışanının kaybı değil; bir kadının yaşam hakkının toplumun gözü önünde acımasızca elinden alınmasıdır"

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, burada yaptığı açıklamada, "Bugün burada, üniversitemizin ve şehrimizin kalbinde derin bir yara açan, hepimizi sarsan büyük bir kaybın ardından bir araya gelmiş bulunuyoruz Üniversitemizin değerli çalışanlarından Nermin Tirit, 3 Kasım 2025 sabahı, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamım yitirmiştir. Bu acı olay, hepimizi derinden etkilemiş hem üniversitemiz camiasında hem de toplum genelinde büyük bir üzüntü ve teessüre yol açmıştır. Basına da yansıdığı üzere, 2023 yılında çalışma arkadaşımıza yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden dolayı hükümlü bulunan fail, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre 23 Ekim 2025 tarihinde yasal izinle ceza infaz kurumundan ayrılmış, 3 Kasım günü teslim olması gerekirken bu menfur cinayeti işlemiştir. Bu olay, yalnızca bir kurum çalışanının kaybı değil; bir kadının yaşam hakkının toplumun gözü önünde acımasızca elinden alınmasıdır. Merhume Nermin Tirit, görevine bağlılığı, mesleki disiplini, insani sıcaklığı ve kurumsal değerlere katkısıyla tanınan, çalışma arkadaşları arasında sevgi ve saygı uyandıran bir mesai arkadaşınızdı. Onun ani ve trajik kaybı, üniversitemiz camiasında telafisi mümkün olmayan bir boşluk bırakmıştır. Onun yokluğu, hepimizin yüreğinde derin bir acı olarak kalacaktır. Bu vesilevle kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm üniversitemize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

PROF. DR. ÇAKMAK; "YAŞAM HAKKI, EN TEMEL VE VAZGEÇİLMEZ İNSAN HAKKIDIR"

Bu elim hadisenin, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ne yazık ki hala çok ciddi bir toplumsal sorun olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Çekmek, "Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, toplumun her kesiminde derin bir üzüntüye yol açmakta, her acı kayıp, hepimize şiddetin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini hatırlatmakta ve bireysel, toplumsal ve kurumsal sorumluluğumuzu artırmaktadır. Hiçbir gerekçe, bir kadının yaşam hakkını elinden almaya mazeret olamaz. Yaşam hakkı, en temel ve vazgeçilmez insan hakkıdır. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, insan yaşamının kutsallığına ve temel hakların dokunulmazlığına olan inancımız tamdır. Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana evrensel değerlere, hukukun üstünlüğüne, toplumsal adalete ve insan onuruna saygıyı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesini kararlılıkla uyguluyor, fiziksel, psikolojik, ekonomik veya dijital ortamda gerçekleşen her türlü şiddeti reddediyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Çakmak, daha sonra şunları kaydetti; "Bugün Nermin Tirit’i anarken yalnızca acı bir kaybı değil; insan yaşamının değerini, dayanışmanın gerekliliğini ve toplumsal vicdanın önemini de hatırlıyoruz. Nermin Tirit’in hatırası, şiddetsiz bir toplum için mücadele etme kararlılığımızın ve insan onuruna gösterdiğimiz saygının simgesi olarak daima yaşayacaktır. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, yaşanan bu trajik olayın ardından derin bir üzüntü içerisindeyiz. İnsan yaşamının kutsallığına, temel hakların korunmasına ve toplumsal adaletin sağlanmasına olan inancımızla, herkesin güven içinde, eşitlik temelinde ve saygı ortamında yaşayabildiği bir toplum için çalışmayı sürdüreceğiz."

Öncü: "Umuyorum ki bu elim olaylar bir daha asla memleketimizde ülkemizde dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmez"

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ise konuşmasında, "Bugün burada çok elim bir hadiseden dolayı bir arada olduğum için üzgünüm. Hakikaten çok üzgünüm, bir kadın olarak üzgünüm anne olarak üzgünüm, Erzurumlu bir kadın olarak çok çok daha üzgünüm. Umuyorum ki bu elim olaylar bir daha asla memleketimizde ülkemizde dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmez. Hakikaten bizim toplum olarak ülke olarak Anadolu olarak medeniyet veriyle hamuru yoğurun bir çiftliği olarak şiddetten uzak durmamız lazım en son başvuracağım değişiklik bu vadisi de de olayın olduğu an itibariyle ben hem İl Emniyet Müdürümüz hem Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz hem de bakanlığımızca derhal iletişime geçtim ve hadisenin gerçekten ama gerçekten uzun yıllara sirayet eden kangren gibi bir duruma dönüştüğünü, ancak şahsın kamunun ona sunmuş olduğu bireysel tedbirlerin hiçbirini kabul etmediğini emniyet müdürümüzün "biz sizi korumaya alalım" böyle bir durum söz konusu dediğin bir buna gerek yok bir dini sosyal hizmetler İl Müdürlüğümüzün ilgililere kendisi ile temasa geçtiğinde buna gerek yok dediğini ve hadisenin bu noktaya geldiğini, bizler hakikaten çok üzüldüm her ne olursa olsun böyle bir sonuç da hiç kimse sadece kadın değil dünyadaki hiçbir canlı şiddete maruz kalmamalı. İnşallah hem tedbir kurallarını buradan da kitlede beyler ve hanımlar var çok teşekkür ediyorum lütfen ama lütfen güvenlik tedbirlerini telefonlarınıza indirin arkadaşlar. İllaki birinci derecede yakınımızda bir şiddet söz konusu olmaya bilir sokakta herhangi bir şekilde bir şiddete maruz kalma riskiniz de mutlaka ve mutlaka İçişleri Bakanlığımızın dünyada ödül almış olan bir güvenlik modeli var telefonunuzu Kates buna indirdiğiniz dakikasında yanınızda emniyet kolluk birimleri sizin koruma sağlayacaktır. Aile İl müdürlüklerimizin şiddet önleme merkezleri var, muhtemel aile içi şiddete maruz kaldığımız da sadece fiziksel değil psikolojik şiddete maruz kaldığınızda ilgili kurumumuz hem bireysel yardım alabilirsiniz her ailenin geneli için yardım alabilirsiniz dolayı ve güvenlik tedbirleri mutlaka ve mutlaka farkındalık olsun bilmeyen arkadaşlarımıza anlatalım. Rabbim bir daha kendimizi ülkemizi dünyayı böyle bir acıyla sınamasın. İnşallah farkındalık arttırarak bakanlıklar olarak da tek bir konularında varsa ettiklerimiz onları da daha güçlü kılarak bir daha böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum merhumeye rahmet diliyorum yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır