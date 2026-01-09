Ev eşyası yüklü kamyonette 40 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolunda yaptıkları denetimde bir kamyoneti durdurdu. Ev eşyası taşıdığını söyleyen kamyonet şoförünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçta hassas burunlu narkotik köpeği ‘Thor’ ile arama yaptı. Thor’un yoğun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, ev eşyalarının arkasına gizlenmiş halde 40 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ, EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili araçtaki şüpheliler M.Ç. ile E.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 42 milyon lira olduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

