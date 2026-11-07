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Ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'de yaşlı adamın yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Denizli'nin Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Salih Çamaklıoğlu'nun (62), yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti 1

EVDEKİ YANGINDAN ACI HABER

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler ise çok kısa sürede evi sardı.
Ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti 2

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın Mehmet Salih Çakmakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
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